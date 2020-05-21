Власти Коми не планируют присоединяться к Архангельской области и НАО

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21 мая 2020, 07:46 [ «Аргументы Недели» ]

Врио главы Коми Владимир Уйба. Фото: Инстаграм врио главы РК

Врио главы Коми Владимир Уйба заявил о том, что выступает против присоединения республики к объединенному региону, в который планируется включить Архангельскую область и Ненецкий автономный округ.

«Я против таких необдуманных действий. Инициатива должны исходить снизу», – заявил Уйба в обращении, опубликованном в «ВКонтакте».

Он отметил, что объединение может произойти в том случае, если будет обоюдное решение жителей регионов. Если же за население решают функционеры, то «это заведомо провальный вариант».

Врио главы Коми также отметил, что вопрос об объединении еще не решен, «на самом деле это гипотеза, которая обсуждается».

Уйба добавил, что статус республики «гораздо выше статуса области или автономного округа» и призвал жителей готовиться к празднованию 100-летия Коми, которое намечено на следующий год.

Ранее известный политолог заявил, что статус врио глав регионов не позволяет им решать вопросы объединения территорий.