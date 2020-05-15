Политолог: Врио глав регионов не могут решать вопрос объединения

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15 мая 2020, 10:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Ненецкий АО. Фото: Pixabay

Политолог Андрей Чураков рассказал, что 14 лет назад жители Ненецкого автономного округа были против объединения с Архангельской областью.

Политолог в составе рабочей группы в 2006 году изучал вопрос объединения регионов. По его словам, тогда было проведено масштабное социологическое исследование с глубинным интервью, экспертным опросом и фокус-группами, и по его итогам получилось, что 86% населения автономного округа категорически против того, чтобы он потерял самостоятельность.

Чураков отмечает, что подписывать разного рода меморандумы о намерении и прочие документы о грядущем объединении люди, руководители двух регионов просто не имели права, потому что оба – временно исполняющие обязанности глав регионов.

«Я специально посмотрел уставы и области, и автономного округа, и в обоих случаях для временно исполняющих обязанности вводятся ограничения, в том числе касающиеся изменения уставов: в качестве врио главы этих регионов не имеют права вносить поправки в уставы субъектов», – пояснил Чураков.

Политолог также отметил, что «даже если смотреть с моральной точки зрения: как у людей, которые не избраны населением, вообще в голове могло созреть, что они могут решать судьбу целого региона».

«Мы, как избиратели, им не давали таких полномочий», – резюмировал эксперт.