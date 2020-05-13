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Экономист рассказал, почему выгодно объединение Архангельской области и НАО

, 16:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Экономист рассказал, почему выгодно объединение Архангельской области и НАО
Архангельск, Konstantin Kokoshkin/Russian Look

Старший аналитик группы региональных рейтингов АКРА Максим Паршин в среду рассказал, почему выгодно объединение Архангельской области и Ненецкого автономного округа, о котором стало известно ранее.

Паршин заявил, что Архангельская область станет главным бенефициаром объединения с Ненецком автономным округом с точки зрения экономики.

С позиции расходов после объединения выиграют оба региона, так как будут сокращены общегосударственные расходы, но жителям НАО при этом станет доступна инфраструктура Архангельской области.

Что касается долговой нагрузки, то "выиграет" именно Архангельская область, которая сможет понизить уровень долга относительно собственных доходов из-за очень низкой долговой нагрузки Ненецкого автономного округа.

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