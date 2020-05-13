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Меморандум о намерении объединить Архангельскую область и НАО подписали врио глав регионов

, 15:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Меморандум о намерении объединить Архангельскую область и НАО подписали врио глав регионов
подпись документа, pixabay.com

Главы Архангельской области и Ненецкого автономного округа днем в среду, 13 мая, подписали меморандум о намерении объединить два региона. Об этом заявили в администрации Архангельской области.

Уточняется, что врио глав Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный в Нарьян-Маре поставили свои подписи под меморандумом о намерении образования нового субъекта РФ посредством объединения двух регионов.

В департаменте пресс-службы и информации администрации губернатора и правительства Архангельской области к настоящему моменту это сообщение подтвердили.

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