Меморандум о намерении объединить Архангельскую область и НАО подписали врио глав регионов

Уточняется, что врио глав Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный в Нарьян-Маре поставили свои подписи под меморандумом о намерении образования нового субъекта РФ посредством объединения двух регионов.

В департаменте пресс-службы и информации администрации губернатора и правительства Архангельской области к настоящему моменту это сообщение подтвердили.