Архангельскую область и Ненецкий автономный округ могут объединить в один регион

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13 мая 2020, 09:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Флаг России. Фото: pixabay.com

Врио губернаторов Архангельской области Александр Цыбульский и Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный намерены выступить с заявлением о возможном процессе объединения регионов.

Отмечается, что в Нарьян-Маре пройдет совещание глав правительств двух регионов, в ходе которого будет озвучено принятие решение. Предполагается, что объединение преследует не только экономические, но и политические цели. Директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климов подчеркнул, что в регионах пересекаются интересы нефтедобывающих компаний, потому создание «нефтегазового бассейна» оказалось бы логичным. Также объединение двух регионов в один поможет упростить действующую систему управления Северным морским путем.