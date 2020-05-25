Массовая вакцинация от коронавируса в России может начаться осенью

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25 мая 2020, 16:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: шприц, pixabay.com

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург назвал сроки начала массовой вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Известно, что он и его сотрудники уже испытали ее на себе.

«Надеемся, что массовая вакцинация начнется ... в начале осени. Но, естественно, одномоментно все население не сможет получить эту вакцину. Будем считать в лучшем варианте, что это займет полгода - семь - восемь - девять месяцев», - пояснил он.

Ранее Александр Гинцбург сообщил, что производство вакцины от COVID-19 могут начать к концу лета. Сейчас завершаются доклинические испытания.

При этом ведущие мировые фармацевтические компании три года назад отказались от предложения разработать вакцину от коронавируса.