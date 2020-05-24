В Минздраве Подмосковья заявили, что госпиталь

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24 мая 2020, 20:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс, АГН "Москва"

Госпиталь, "Крокус-Экспо", фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

В Минздраве Московской области сообщили, что врачи, работающие в организованном в "Крокус Экспо" госпитале для лечения пациентов с коронавирусом обеспечены средствами индивидуальной защиты. По данным подмосковного Минздрава, в госпиталь закуплены все необходимые лекарства.

Наличие средств защиты для медиков контролируется администрацией Красногорской больницы №1. Медикаменты поступают в госпиталь по заявке главного врача в кратчайшие сроки.

В областном Минздраве рассказал, что для работы во временном госпитале привлечены медики Красногорской больницы и медики из других регионов. Перед работой с больными, инфицированными COVID, они прошли дополнительное обучение. С медиками заключены трудовые договоры. Сотрудникам госпиталя предоставлено бесплатное проживание в гостинице и горячее питание. Сейчас в госпитале в "Крокус Экспо" проходят лечение порядка 350 пациентов.

СМИ ранее написали о нарушениях в этом госпитале. Представитель Мособлпрокуратуры Марина Каурова сообщила о прокурорской проверке.