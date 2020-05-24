Вылечилось от коронавируса пока меньше, чем болеет

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24 мая 2020, 15:48 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

фото: pixabay.com

Сейчас болеет коронавирусом на 600 тысяч человек больше, чем вылечилось. Таковы данные ресурса Worldometers.

По последним данным, от коронавируса сумели вылечиться 2 244 885 человек. Продолжают болеть 2 809 457 человек. Из них 53 211 человек находятся в критическом состоянии.

Сейчас количество заразившихся короанвирусом уже приближается к 5,5 миллионам человек. Ежедневно умирают от болезни около четырех тысяч человек.

По количеству заразившихся на первом месте США, на втором Бразилия, на третьем Россия. Впрочем, в нашей стране ситуация не такая тяжелая. Российская Федерация не входит в десятку стран, где умерло от COVID-19 больше всего на планете.