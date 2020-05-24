Количество заразившихся коронавирусом приближается к 5,5 миллионам человек

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24 мая 2020, 15:24 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

фото: pixabay.com

По миллиону новых заразившихся за 10 дней. Таков нынешний прогресс коронавируса. Этот вывод можно сделать после знакомства со статистикой.

Число заразившихся коронавирусом уже достигло 5 428 870 человек. Если учесть, что за сутки заражается от 90 до 100 тысяч человек, то можно предположить, что отметка в 5,5 миллионов будет пройдена уже в понедельник. Это случится завтра.

По последним данным, умерших от COVID-19 теперь насчитывается 344 440 человек. Вылечились 2 259 877 человек.

Самое отчаянное положение у Соединенных Штатов. На долю этой страны приходится примерно треть всех случаев заболевания коронавирусом в мире. Сейчас там насчитывается 1 667 252 заразившихся.

На втором месте Бразилия. Эта страна в лидеры коронавируса выбилась совсем недавно. Сейчас там насчитывается 349 113 инфицировавшихся.

К слову, отметку в 4,5 миллиона заразившихся коронавирусом планета преодолела 9 дней назад.