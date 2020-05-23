Как Бразилия вытеснила Россию с второго места по коронавирусу

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23 мая 2020, 19:45 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

антикоронавирусная обработка на границе с Россией на фото из архива автора

Россия снова заняла третье место в коронавирусной статистике. Таковы данные ресурса Worldometers.

Теперь Бразилия занимает второе место. Местные врачи диагностировали 339 687 случаев заражения коронавирусом. В России этот показатель пока остановился на 335 882 диагнозах.

Теперь тройка лидеров COVID-19 выглядит следующим образом. На первом месте США, на втором Бразилия, на третьем — Россия.

Соединенные Штаты теперь уже традиционный лидер по коронавирусу. На долю этой страны приходится примерно всех случаев заражения. Каждый день там заражается в среднем по 25 тысяч человек.

Пандемия обрушилась на Бразилию не так давно. В короткое время эта страна выбилась в лидеры. Статистика новых заражений там уже вышла на уровень Соединенных Штатов. Накануне бразильские врачи диагностировали 19 969 новых случае заражений. Для сравнения в США этот показатель вчера был на уровне 24 197 человек.

В России среднестатистический показатель новых диагнозов установился на уровне 8 тысяч человек. Накануне российские врачи установили 8 894 новых случае коронавируса.