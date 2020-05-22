В Нью-Йорке заражается каждый день больше, чем в Испании и Италии

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22 мая 2020, 16:15 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

фото: pixabay.com

Пандемия продолжает бушевать в Соединенных Штатах. В одном только Нью-Йорке заражается каждый день больше людей, чем одновременно в Италии и Испании. Таковы данные ресурса Worldometers.

В штате Нью-Йорк накануне заразились коронавирусом 2 108 человек. За этот же период в Испании врачи диагностировали 593 новых случаев заражения. В Италии этот показатель составил 642 человека.

В Европе COVID-19 пошел на спад. Количество новых диагнозов снижается. Смерти тоже потихоньку прекращаются.

Эпицентр пандемии сместился на американские континенты. Соединенные Штаты уже давно стали лидером по коронавирусу. На долю этой страны приходится примерно треть всех случаев COVID-19.

В США каждый день диагностируют около 20 тысяч новых случаев заболевания короанвирусом. Примерно такой же показатель у Бразилии.Там накануне заразились 17 564 человека. Количество умерших в обеих странах превысило 1000 человек.