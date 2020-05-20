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В одном только Нью-Йорке заразившихся больше, чем в России

, 16:35 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

В одном только Нью-Йорке заразившихся больше, чем в России
фото: pixabay.com

Соединенные Штаты бьют все рекорды по коронавирусу. Только нью-йоркская статистика больше, чем общероссийская. Таковы данные ресурса Worldometers.

По последним данным в России количество заразившихся превысило отмету в 300 тысяч. Сейчас в нашей стране насчитывается 308 705 зараженных.

Россия занимает второе место в коронавирусной таблице. На первом месте находятся США. Американские медики уже диагностировали 1 571 328 случаев заболевания коронавирусом.

Среди всех штатов в США лидирует Нью-Йорк. Там количество заразившихся уже достигло 362 630 человек. На втором месте Нью-Джерси, на третьем — Иллинойс.

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