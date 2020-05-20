В одном только Нью-Йорке заразившихся больше, чем в России

Соединенные Штаты бьют все рекорды по коронавирусу. Только нью-йоркская статистика больше, чем общероссийская. Таковы данные ресурса Worldometers.
По последним данным в России количество заразившихся превысило отмету в 300 тысяч. Сейчас в нашей стране насчитывается 308 705 зараженных.
Россия занимает второе место в коронавирусной таблице. На первом месте находятся США. Американские медики уже диагностировали 1 571 328 случаев заболевания коронавирусом.
Среди всех штатов в США лидирует Нью-Йорк. Там количество заразившихся уже достигло 362 630 человек. На втором месте Нью-Джерси, на третьем — Иллинойс.