Количество заразившихся COVID-19 в США превысило 1,5 миллиона

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17 мая 2020, 16:56 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

фото: pixabay.com

В Соединенных Штатах заразились коронавирусом больше полутора миллионов человек. Таковы данные ресурса Worldometers.

Американские медики зафиксировили антирекорд. Сейчас в Соединенных Штатах Америки насчитывается 1 509 341 заразившихся коронавирусом.

В последние несколько недель США лидируют в коронавирусной статистике. На долю этой страны приходится примерно треть всех диагнозов.

В тревожной статистике лидируют штаты Нью-Йорк, Нью-Джерси, Иллинойс, Массачусетс и Калифорния.

ШТАТ КОЛИЧЕСТВО ЗАРАЗИВШИХСЯ КОЛИЧЕСТВО УМЕРШИХ Нью-Йорк 358,099 28,134 Нью-Джерси 146,389 10,260 Иллинойс 92,457 4,129 Масскачусетс 84,933 5,705 Калифорния 78,818 3,208