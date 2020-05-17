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Количество заразившихся COVID-19 в США превысило 1,5 миллиона

, 16:56 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

Количество заразившихся COVID-19 в США превысило 1,5 миллиона
фото: pixabay.com

В Соединенных Штатах заразились коронавирусом больше полутора миллионов человек. Таковы данные ресурса Worldometers.

Американские медики зафиксировили антирекорд. Сейчас в Соединенных Штатах Америки насчитывается 1 509 341 заразившихся коронавирусом.

В последние несколько недель США лидируют в коронавирусной статистике. На долю этой страны приходится примерно треть всех диагнозов.

В тревожной статистике лидируют штаты Нью-Йорк, Нью-Джерси, Иллинойс, Массачусетс и Калифорния.

ШТАТ

КОЛИЧЕСТВО ЗАРАЗИВШИХСЯ

КОЛИЧЕСТВО УМЕРШИХ

 

Нью-Йорк

358,099

28,134

Нью-Джерси

146,389

10,260

Иллинойс

92,457

4,129

Масскачусетс

84,933

5,705

Калифорния

78,818

3,208
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