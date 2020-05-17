Количество заразившихся COVID-19 в США превысило 1,5 миллиона

В Соединенных Штатах заразились коронавирусом больше полутора миллионов человек. Таковы данные ресурса Worldometers.
Американские медики зафиксировили антирекорд. Сейчас в Соединенных Штатах Америки насчитывается 1 509 341 заразившихся коронавирусом.
В последние несколько недель США лидируют в коронавирусной статистике. На долю этой страны приходится примерно треть всех диагнозов.
В тревожной статистике лидируют штаты Нью-Йорк, Нью-Джерси, Иллинойс, Массачусетс и Калифорния.
|
ШТАТ
|
КОЛИЧЕСТВО ЗАРАЗИВШИХСЯ
|
КОЛИЧЕСТВО УМЕРШИХ
|
|
Нью-Йорк
|
358,099
|
28,134
|
Нью-Джерси
|
146,389
|
10,260
|
Иллинойс
|
92,457
|
4,129
|
Масскачусетс
|
84,933
|
5,705
|
Калифорния
|
78,818
|
3,208