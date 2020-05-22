В Бразилии снова умерло больше 1000 человек от COVID

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22 мая 2020, 16:05 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: .worldometers

антикоронавирусная месса на фото Globallookpress.com/ Marco Alpozzi

Пандемия набирает обороты в Бразилии. Статистика жертв установилась на среднем уровне в 1000 человек. И похоже коронавирус на этом не собирается останавливаться.

Накануне в Бразилии умерли 1188 человек. Теперь общее количество жертв эпидемии в этой стране достигло уровня 20 112 человек.

Сейчас в Бразилии насчитывается 312 074 заразившихся коронавирусом. По этой строчке статистики эта страна находится на третьем месте. Она уступает только России и США.

Но похоже в ближайшее время Бразилия поднимется на второе место. Теперь российские медики диагностируют в среднем 8 тысяч новых случаев заболевания. Бразильские данные выше. Накануне там заразились COVID-19 17 564 человек. А позавчера это число равнялось 21 472.

В среду в Бразилии умерли от коронавируса 1130 человек. Судя по графику этот показатель не собирается останавливаться на нынешнем уровне.