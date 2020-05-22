В Бразилии снова умерло больше 1000 человек от COVID

Пандемия набирает обороты в Бразилии. Статистика жертв установилась на среднем уровне в 1000 человек. И похоже коронавирус на этом не собирается останавливаться.
Накануне в Бразилии умерли 1188 человек. Теперь общее количество жертв эпидемии в этой стране достигло уровня 20 112 человек.
Сейчас в Бразилии насчитывается 312 074 заразившихся коронавирусом. По этой строчке статистики эта страна находится на третьем месте. Она уступает только России и США.
Но похоже в ближайшее время Бразилия поднимется на второе место. Теперь российские медики диагностируют в среднем 8 тысяч новых случаев заболевания. Бразильские данные выше. Накануне там заразились COVID-19 17 564 человек. А позавчера это число равнялось 21 472.
В среду в Бразилии умерли от коронавируса 1130 человек. Судя по графику этот показатель не собирается останавливаться на нынешнем уровне.