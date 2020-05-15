Количество заразившихся коронавирусом превысило 4,5 миллиона

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15 мая 2020, 00:19 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

фото: pixabay.com

Коронавирусом заразилось уже больше 4,5 миллионов человек. Таковы данные ресурса Worldometers.

Зараженных вирусом COVID-19 в мире насчитывается уже 4 508 663 человека. Это статистика на момент написания текст.

Еще накануне количество диагнозов коронавируса еще только приближалось к 4,5 миллионам. Но за минувшие сутки медики выявили еще 83 007 заболевших.

Лидером по-прежнему остаются Соединенные Штаты. На долю США приходится примерно треть всей коронавирусной статистики. На втором месте Испания. Россия теперь занимает третье место.