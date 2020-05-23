В каких странах умерло от коронавируса больше всего

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23 мая 2020, 20:10 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

антикоронавирусная месса на фото Globallookpress.com/ Marco Alpozzi

Соединенные Штаты остаются лидером по количеству смертей от коронавируса. На втором месте Великобритания, на третьем — Италия. «Аргументы недели» публикуют список из десяти стран, в которых больше всего смертей от COVID-19.



В десятку наиболее пострадавших от коронавируса государств вошли преимущественно те, который в то или иное время фигурируровали в новостной повестке.

США — теперь уже традиционный лидер коронавирусной статистики. На долю этой страны приходится примерно треть всех случаев не только заболеваний, но и смертей.

Великобритания, Италия, Франция теперь ушли из активного упоминания. Там количество новых диагнозов уменьшается.

Бразилия теперь ворвалась в лидеров. Накануне эта страна заняла второе место по количеству заразившихся коронавирусом.

На 23 мая 2020 года десятка стран, в которых больше всего умерло от COVID-19 выглядит следующим образом.

# СТРАНА Количество смертей Умерших за сутки 1 США 97,647 +1,293 2 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 36,393 +351 3 ИТАЛИЯ 32,616 +130 4 ИСПАНИЯ 28,628 +688 5 ФРАНЦИЯ 28,289 +74 6 БРАЗИЛИЯ 21,048 +966 7 БЕЛЬГИЯ 9,212 +26 8 ГЕРМАНИЯ 8,352 +43 9 ИРАН 7,300 +51 10 МЕКСИКА 6,510 +420