В каких странах умерло от коронавируса больше всего

Соединенные Штаты остаются лидером по количеству смертей от коронавируса. На втором месте Великобритания, на третьем — Италия. «Аргументы недели» публикуют список из десяти стран, в которых больше всего смертей от COVID-19.
В десятку наиболее пострадавших от коронавируса государств вошли преимущественно те, который в то или иное время фигурируровали в новостной повестке.
США — теперь уже традиционный лидер коронавирусной статистики. На долю этой страны приходится примерно треть всех случаев не только заболеваний, но и смертей.
Великобритания, Италия, Франция теперь ушли из активного упоминания. Там количество новых диагнозов уменьшается.
Бразилия теперь ворвалась в лидеров. Накануне эта страна заняла второе место по количеству заразившихся коронавирусом.
На 23 мая 2020 года десятка стран, в которых больше всего умерло от COVID-19 выглядит следующим образом.
|
#
|
СТРАНА
|
Количество смертей
|
Умерших за сутки
|
1
|
США
|
97,647
|
+1,293
|
2
|
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
|
36,393
|
+351
|
3
|
ИТАЛИЯ
|
32,616
|
+130
|
4
|
ИСПАНИЯ
|
28,628
|
+688
|
5
|
ФРАНЦИЯ
|
28,289
|
+74
|
6
|
БРАЗИЛИЯ
|
21,048
|
+966
|
7
|
БЕЛЬГИЯ
|
9,212
|
+26
|
8
|
ГЕРМАНИЯ
|
8,352
|
+43
|
9
|
ИРАН
|
7,300
|
+51
|
10
|
МЕКСИКА
|
6,510
|
+420