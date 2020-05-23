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В каких странах умерло от коронавируса больше всего

, 20:10 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

В каких странах умерло от коронавируса больше всего
антикоронавирусная месса на фото Globallookpress.com/ Marco Alpozzi

Соединенные Штаты остаются лидером по количеству смертей от коронавируса. На втором месте Великобритания, на третьем — Италия. «Аргументы недели» публикуют список из десяти стран, в которых больше всего смертей от COVID-19.

В десятку наиболее пострадавших от коронавируса государств вошли преимущественно те, который в то или иное время фигурируровали в новостной повестке.

США — теперь уже традиционный лидер коронавирусной статистики. На долю этой страны приходится примерно треть всех случаев не только заболеваний, но и смертей.

Великобритания, Италия, Франция теперь ушли из активного упоминания. Там количество новых диагнозов уменьшается.

Бразилия теперь ворвалась в лидеров. Накануне эта страна заняла второе место по количеству заразившихся коронавирусом.

На 23 мая 2020 года десятка стран, в которых больше всего умерло от COVID-19 выглядит следующим образом.

 

#

СТРАНА

Количество смертей

Умерших за сутки

1

США

97,647

+1,293

2

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

36,393

+351

3

ИТАЛИЯ

32,616

+130

4

ИСПАНИЯ

28,628

+688

5

ФРАНЦИЯ

28,289

+74

6

БРАЗИЛИЯ

21,048

+966

7

БЕЛЬГИЯ

9,212

+26

8

ГЕРМАНИЯ

8,352

+43

9

ИРАН

7,300

+51

10

МЕКСИКА

6,510

+420
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