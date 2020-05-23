Сенатор: Для многих регионов горячее питание школьников остается большой проблемой

Несмотря на эпидемиологическую обстановку, регионы с начала нового учебного года должны обеспечить горячим питанием учеников младшей школы.
Член Совета Федерации Елены Зленко считает, что среди основных проблем, с которыми столкнулись регионы – это недостаточный уровень инфраструктуры, необходимой для организации бесплатного горячего питания.
Сенатор отметила, что на сегодняшний день субсидии не получили ряд регионов, где много малобюджетных школ, школ в отдаленных районах, и учреждений, где нет пищеблоков. И теперь субъектам РФ предстоит направить часть своих средств на их необходимую модернизацию.
По словам Зленко, необходимо проработать вопрос о принятии на федеральном уровне программы содействия создания и модернизации пищеблоков и столовых государственных муниципальных общеобразовательных организаций.
Она также отметила, что важно ускорить подготовку нормативно-правового акта об установлении размера и условий предоставления бюджетам всех субъектов РФ, начиная с 2020 года, субсидии из федерального бюджета на софинансирование организации и обеспечения бесплатным питанием учеников начальной школы.
Также важно, считает сенатор, направить выделяемые из федерального бюджета средства на закупку продукции у отечественных производителей.