Сенатор: Для многих регионов горячее питание школьников остается большой проблемой

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23 мая 2020, 17:51 [ «Аргументы Недели» ]

Сенатор Елена Зленко. Фото: сайт Совета Федерации РФ

Несмотря на эпидемиологическую обстановку, регионы с начала нового учебного года должны обеспечить горячим питанием учеников младшей школы.

Член Совета Федерации Елены Зленко считает, что среди основных проблем, с которыми столкнулись регионы – это недостаточный уровень инфраструктуры, необходимой для организации бесплатного горячего питания.

Сенатор отметила, что на сегодняшний день субсидии не получили ряд регионов, где много малобюджетных школ, школ в отдаленных районах, и учреждений, где нет пищеблоков. И теперь субъектам РФ предстоит направить часть своих средств на их необходимую модернизацию.

По словам Зленко, необходимо проработать вопрос о принятии на федеральном уровне программы содействия создания и модернизации пищеблоков и столовых государственных муниципальных общеобразовательных организаций.

Она также отметила, что важно ускорить подготовку нормативно-правового акта об установлении размера и условий предоставления бюджетам всех субъектов РФ, начиная с 2020 года, субсидии из федерального бюджета на софинансирование организации и обеспечения бесплатным питанием учеников начальной школы.

Также важно, считает сенатор, направить выделяемые из федерального бюджета средства на закупку продукции у отечественных производителей.