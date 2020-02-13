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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

//Общество 13+

В российских школах законодательно введут бесплатное и здоровое питание

, 16:29 [ «Аргументы Недели» ]

В российских школах законодательно введут бесплатное и здоровое питание
Фото: соцсети

Госдума приняла во втором чтении законопроект о качественном и здоровом питании школьников.

«Принятие законопроекта позволит обеспечить сбалансированное питание учеников начальных классов, включающее горячее питание», – говорится в пояснительной записке.

Предлагается, что обеспечение будет осуществляться за счет федерального бюджета, а также бюджетов субъектов и муниципалитетов. Регионы, в свою очередь, смогут получать из федерального бюджета субсидии на софинансирование организаций по обеспечению бесплатного горячего питания школьников начальных классов.

Также проектом закона вводится понятие «здоровое питание». Документ запрещает использовать при производстве продукции для детского питания сырье, изготовленное с использованием кормовых добавок, стимуляторов роста, ГМО, пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья веществ.

«Это важная социальная инициатива, принятие которой позволит каждому школьнику младших классов независимо от того, живет он в городе или селе, бесплатно обедать в школе», – заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее сообщалось, что Госдума возьмет на контроль прием братьев и сестер в одну школу.

ДВа

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