Госдума возьмет на контроль прием братьев и сестер в одну школу

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13 февраля 2020, 14:46 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Госдума РФ

Руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов назвал «крючкотворством» и искусственными препонами ситуацию, когда ответственные должностные лица находят формальные причины отказать детям в обучении в одной школе, даже если фактически они проживают в одной семье.

Он напомнил, что в конце прошлого года был принят закон, закрепивший право братьев и сестер на обучение в одной школе - в законе «Об образовании в РФ» и в Семейном кодексе. Однако не во всех школах он выполняется. Фракция направит обращение в министерство просвещения с просьбой дать разъяснение по сложившейся ситуации и, в частности, довести эти разъяснения до регионов, чтобы не было вольной трактовки закона.

«Из регионов поступают жалобы на то, что в некоторых школах и городах нормы закона воспринимаются не как обязательные, а как рекомендательные. Одни говорят, что слова «дети имеют право» не обязывают школу или департамент гарантировать ребенку место. Где‑то ссылаются на то, что общее место жительства – это не значит в одной семье, а именно строго по регистрации. Но мы знаем, что бывают разные причины, почему дети могут быть прописаны в разных квартирах», – сказал Неверов.

Он добавил, что когда принимался закон, депутаты четко понимали: право детей соответствующие организации обязаны обеспечить.