Учащиеся младших классов будут обеспечены бесплатным горячим питанием

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18 февраля 2020, 14:38 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Госдума РФ

Госдума приняла в третьем чтении инициативу, направленную на реализацию послания президента РФ – об обеспечении школьников бесплатным горячим питанием.

В законе, в частности, говорится, что «обучающиеся по образовательным программам начального общего образования в государственных и муниципальных образовательных организациях обеспечиваются не менее одного раза в день бесплатным горячим питанием».

«Это важная инициатива президента, направленная на укрепление здоровья наших детей», – отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Обеспечение питанием младших школьников будет осуществляться за счет федерального бюджета, бюджетов субъектов и местных бюджетов. Регионы смогут получать из федерального бюджета субсидии на софинансирование организаций по обеспечению бесплатного горячего питания школьников начальных классов.

Также закон вводит понятие «здоровое питание», закрепляются его принципы, особенности организации качественного, безопасного и здорового питания детей и отдельных групп населения.

«Это большой законопроект, он устанавливает принципы и критерии здорового питания, организацию здорового питания, дополнительные требования к тем организациям, которые будут поставлять питание в образовательное учреждение, требования контроля. Например, образовательное учреждение обязано будет опубликовать на своем сайте в интернете информацию об организации питания школьников вплоть до ежедневного меню. Это будет абсолютно прозрачная схема», – пояснил первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

По его словам, к 1 сентября 2023 года не должно остаться ни одной школы в нашей стране, где не было бы организовано бесплатное качественное, контролируемое обществом питание для школьников начальных классов.

Ранее сообщалось, что в Госдуме до 2 марта продлили срок принятия поправок к проекту об изменениях Конституции.