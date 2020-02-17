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До 2 марта продлили срок принятия поправок к проекту об изменениях Конституции

, 18:52 [ «Аргументы Недели» ]

До 2 марта продлили срок принятия поправок к проекту об изменениях Конституции
Фото: сайт Госдума РФ

Об этом заявил по итогам заседания Совета Государственной Думы Председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что работа профильного комитета будет продолжена и в региональную неделю.

«Принято решение до 2 марта продлить срок рассмотрения поправок в Конституцию», – сказал Вячеслав Володин.

Он также отметил, что будет сделано все для того, чтобы профильный комитет мог проводить свои заседания полноценно. По его словам, это позволит ко 2 марта не только завершить принятие поправок, но и подойти подготовленными к тому, чтобы вынести законопроект на второе чтение.

«Уже 10 марта не исключено, что мы сможем выйти на рассмотрение законопроекта во втором чтении, но этот вопрос будет отдельно обсуждаться на заседании Совета Государственной Думы после того, как поступит последняя поправка», – добавил Володин.

ДВа

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