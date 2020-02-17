Елена Исинбаева призналась, что ранее никогда не читала Конституцию России

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17 февраля 2020, 17:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Инстаграм Елены Исинбаевой

Начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков считает, что нет ничего предосудительного в том, что знаменитая спортсменка Елена Исинбаева ранее не читала Конституцию.

Ранее двукратная олимпийская чемпионка на встрече президента России с членами рабочей группы по внесен7ию поправок в Конституцию, сказала, что благодаря включению в рабочую группу прочитала основной закон страны. До этого, как она отметила, «не было повода».

«Мне кажется, это искренняя, честная позиция, которую она не побоялась сказать. Я не уверен, что у нас подавляющее большинство граждан читало Конституцию. Поэтому Елена Гаджиевна не одна такая, она просто не побоялась и не постыдилась прямо сказать, что на самом деле делает ей честь», - сказал Новиков.

Ранее Владимир Путин заявил, что в поправках в Конституцию важно выверить каждое слово, каждую букву, каждую запятую.