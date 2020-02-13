Путин: в поправках в Конституцию важно выверить каждое слово, каждую букву, каждую запятую

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13 февраля 2020, 16:55 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон Российской Федерации.

Глава государства отметил, что уже поступило свыше пятисот поправок, назвав это серьезным вызовом, и не только для рабочей группы.

«Чрезвычайно важно здесь выверить каждое слово, каждую букву, каждую запятую. Но при этом, конечно, не выхолостить то, что было создано большим, прямо скажем, трудом всего нашего народа и закреплено в действующей Конституции, ничего не потерять, а, наоборот, ответить на вызовы времени, сегодняшнего дня», – сказал президент.

Российский лидер также отметил, что некоторые вещи в 1993 году невозможно было закрепить в законе, не только в Основном законе, в Конституции, – вообще ни в каком законе, потому что этого не было просто.

«Ну, скажем, не было такого распространения интернета и ещё много чего не было – первое. Второе – не было такого состояния, в котором сейчас находится наша страна», – заметил Путин.

Он также сказал, что «сложно было некоторые вещи формулировать, особенно связанные с суверенитетом страны либо с местом нашей страны в мире», а экономика была в таком состоянии, что «принимать можно было в парламенте какие угодно законы, но если они не были подкреплены финансами».

«Сейчас экономика у нас в другом состоянии, мы можем, а если можем, значит, должны это сделать», – заявил президент.

Ранее сообщалось, что голосование по поправкам в Конституцию могут провести в будний день.