Генерал Ивашов: почему Дмитрий Медведев попал в Совет безопасности России

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21 мая 2020, 13:53 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

Леонид Ивашов, фото: соцсети

Российский военный и общественный деятель, генерал Леонид Ивашов поделился своим мнением о назначении в январе 2020 года Дмитрия Медведева заместителем главы Совета безопасности РФ.

Леонид Ивашов считает, что Дмитрий Медведев не является признанным специалистом в сфере национальной безопасности, а поэтому ничего положительного в этом направлении, скорее всего, сделать не сможет. Генерал предположил, что Медведев, как соратник президента, не захотел уходить на пенсию, и поэтому попросил найти ему должность, причем в такой сфере, где не нужно часто появляться на публике.

Он отмечает, что Владимир Путин создал не существовавшую ранее должность специально для Медведева президентским указом, в котором даже прописана зарплата бывшего премьер-министра - более 600 тысяч рублей в месяц. По мнению Леонида Ивашова, такой подход президента является негативным фактором, потому что из-за этого расцветает кумовство и неэффективность.