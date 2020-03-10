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Леонид Ивашов: Противоядие от коронавируса однозначно есть

Разработкой подобного вида вирусов в мире занимаются всего три страны: Китай, США, Израиль

, 10:19 [ «Аргументы Недели» ]

Леонид Ивашов: Противоядие от коронавируса однозначно есть

Президент Академии геополитических проблем, генерал-полковник Леонид Ивашов назвал три страны, которые занимаются созданием биологических вирусов. Он не просто уверен, а знает, где создан напугавший весь мир коронавирус.

Разработкой подобного рода оружия занимаются Китай, США, Израиль. Когда-то и мы в Советском Союзе в порядке ответа разрабатывали биологическое оружие.

По словам генерала, когда создают какую-то заразу, будь то химическое, биологическое оружие или кибер-оружие, всегда создаётся противоядие, иначе разработку не примут на вооружение ни в США, ни в какой другой стране.  Поэтому, противоядие от коронавируса однозначно есть.

Леонид Ивашов в эксклюзивном интервью на Youtube-канале #ЗАУГЛОМ сообщил, что российские химвойска уже задействованы во всех пунктах пограничного контроля на въезде в страну. Врачей просто не хватает и у них нет определённых средств для обнаружения вируса. Основным по биологическому оружию в Советское время было Главное Управление №15, в ведении которого находились академии, закрытые лаборатории. Управление сегодня относится к военной медицине. Оно работает во взаимодействии с Минздравом, но в более закрытых режимах.

"Решения по борьбе с коронавирусом есть, российская военная медицина несмотря на все, особенно сердюковские, реформы, преобразования,  сохранила и свою школу, и опытно-экспериментальную базу, и  специалистов. Та же Военно-медицинская Академия в Санкт-Петербурге - достаточно мощное, научное, лечебное учреждение. Все это есть", - успокаивает Леонид Ивашов.

Подробнее смотрите на Youtube-канале #ЗАУГЛОМ.

ПВ

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