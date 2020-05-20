Коронавирус 20 мая: будут ли снижаться цены на маски и как долго может сохраниться иммунитет к COVID-19

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20 мая 2020, 10:10 [ «Аргументы Недели», Ксения Калуга ]

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К утру 20 мая в мире коронавирус диагностирован у 4 991 585 человек. Погибли 325 227 зараженных, выздоровели 1 964 870. «Аргументы недели» делятся самыми актуальными новостями к этому часу.





В Туле наказали медсестру, которая пришла к пациенту в купальнике. Сделала она это из-за «невыносимой жары» в помещении. Девушка не думала, что защитный костюм будет насквозь просвечивать. В ведомстве сообщили, что медсестре сделали замечание, персонал медучреждения провел разъяснительную беседу.





Сделала она это из-за «невыносимой жары» в помещении. Девушка не думала, что защитный костюм будет насквозь просвечивать. В ведомстве сообщили, что медсестре сделали замечание, персонал медучреждения провел разъяснительную беседу. Кипр готов принимать туристов с 15 июня. Власти страны рассчитывают на восстановление 30 процентов от показателей прошлого года туристического потока, а также дохода от туризма.





Власти страны рассчитывают на восстановление 30 процентов от показателей прошлого года туристического потока, а также дохода от туризма. Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что цены на маски в России будут снижаться. При этом он добавил, что возвращения к привычной стоимости одноразовых средств защиты по 5-7 рублей за маску пока ждать не стоит. Он выразил мнение, что такая цена станет возможна после пандемии – когда спрос на маски пропадет.





При этом он добавил, что возвращения к привычной стоимости одноразовых средств защиты по 5-7 рублей за маску пока ждать не стоит. Он выразил мнение, что такая цена станет возможна после пандемии – когда спрос на маски пропадет. Учёные выявили, что люди с повторным COVID -19 для окружающих незаразны. Эксперты из Южной Кореи заключили, что у заразившихся повторно людей могут выработаться антитела, предотвращающие развитие инфекции, а выделяемые ими вирусы мертвы или незаразны. По результатам исследования медики пересмотрели протоколы лечения и считают, что второй раз пациенту не необходимости сидеть на карантине, можно выходить на работу.





Эксперты из Южной Кореи заключили, что у заразившихся повторно людей могут выработаться антитела, предотвращающие развитие инфекции, а выделяемые ими вирусы мертвы или незаразны. По результатам исследования медики пересмотрели протоколы лечения и считают, что второй раз пациенту не необходимости сидеть на карантине, можно выходить на работу. Эпидемиолог Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, как долго может сохраниться иммунитет к COVID-19 . Эксперт предупредил, что людям, переболевшим коронавирусом, не стоит рассчитывать на формирование длительного иммунитета. Специалист сказал, что антитела в среднем остаются в организме человека около полугода.



