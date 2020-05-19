Ученые выявили, что люди с повторным COVID-19 для окружающих незаразны

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19 мая 2020, 21:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Bloomberg

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В Южной Корее ученые выявили, что люди, которые заболели коронавирусной инфекцией, вылечились, но заболели повторно, незаразны для окружающих людей. В исследовании южнокорейских ученых участвовали 285 человек, которым был поставлен диагноз COVID-19.

Пациенты - участники исследования - вылечились и доказательством стал отрицательный результат теста на коронавирус. Но через некоторое время повторные тесты у этих людей оказались положительными.

У некоторых интервал между первым вторым заражениями был около трех месяцев. В период второго заболевания они бессимптомно переносили заболевание. Собранные у них образцы вируса COVID-19 оказались нежизнеспособными, не смогли развиваться в посеве культуры в лаборатории. Ученые заключили, что заразившихся повторно людей могут выработаться антитела, предотвращающие развитие инфекции, а выделяемые ими вирусы мертвы или незаразны.

В Южной Кореи по результатам исследования медики пересмотрели протоколы лечения и считают, что второй раз пациенту не необходимости сидеть на карантине, можно выходить на работу.