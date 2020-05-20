В Туле наказали медсестру, которая нарушила требования к медицинской одежде

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20 мая 2020, 07:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Тульские новости

Фото:pixabay.com

Стало известно об инциденте, который произошел в инфекционном госпитале Тульской областной клинической больницы с медсестрой, которая “навестила” пациента в купальнике.

"По факту несоблюдения требований к медицинской одежде сотрудником Тульской областной клинической больницы минздрав сообщает, что к нарушившей данные требования медсестре инфекционного госпиталя применено дисциплинарное взыскание в виде замечания. персоналом медучреждения проведена разъяснительная беседа”, - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что девушка надела защитный костюм на купальник из-за “невыносимой жары” в помещении. Кроме того, медсестра не думала, что он будет насквозь просвечивать. Несмотря на непрофессиональный подход к работе, пользователи оценили образ сотрудницы, отметив, что это наоборот “способствует выздоровлению”.