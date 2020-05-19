Психолог: подход к воспитанию девочек и мальчиков должен быть разным

Аргументы Недели → Общество 13+

19 мая 2020, 12:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Nation news

фото: pixabey

Психолог Алена Ал-Ас рассказала, что девочек и мальчиков нужно воспитывать по-разному. Специалист считает, что девочек надо больше хвалить за то, какие они есть, а мальков за то, что они сделали, за их поступки.

"Женская психика так устроена, что самоидентификация и ощущения собственной психики у девочек прописано слабее. Поэтому им надо говорить, "какие они прекрасные" не за действия. В противном случае в дальнейшем вырастает женщина, которая пытается заслужить любовь. А мальчикам, для того, чтобы они достигали высот, нужна похвала за их поступки", — считает психолог.