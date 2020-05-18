Саратовцам снова запретили одиночные прогулки и занятия спортом на воздухе

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18 мая 2020, 20:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: reporter64.ru

Проверка документов. Фото: сайт МВД

Председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин заявил, что масочный режим в регионе не соблюдается, также как и правила социального дистанцирования, что приводит к росту заболеваемости.

Поэтому, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, в регионе вновь устанавливается ограничение на одиночные прогулки и занятия спортом на воздухе.

Кроме этого, на территории Новоузенского района, где за последние сутки коронавирусом заболел 21 человек, вводится режим карантина.

Главный санитарный врач области Ольга Кожанова также отметила неудовлетворительное соблюдении масочного режима саратовцами и предупредила, что и другие послабления в случае ухудшения ситуации могут быть отменены.

Тем не менее, Стрелюхин выразил надежду, что в ближайшее время регион полностью сможет выйти на реализацию первого этапа снятия ограничений.

Ранее сообщалось, что жителей Владимирской области начали штрафовать за отсутствие медицинских масок.