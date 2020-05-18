Жителей Владимирской области начали штрафовать за отсутствие медицинских масок

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18 мая 2020, 19:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: trc33.ru

Девушка в маске. Фото: Pixabay

Во Владимирской области распоряжение об обязательном ношении масок в общественных местах действует с конца апреля. Тем не менее, несмотря на продление режим ограничений до конца мая, власти отмечают, что не все жители области считают, что необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты.

Также отмечается, что индекс самоизоляции один из самых низких в России, что означает достаточное количество людей на улицах Владимира. В региональном Роспотребнадзоре сообщили, что на данный момент на людей, нарушивших масочный режим, уже оформлено несколько десятков протоколов. Материалы дела находятся в судах и людям грозят штрафы – от одной до 30 тысяч рублей.

В области открыли горячую линию, по которой на нарушителей, в том числе на продавцов или водителей общественного транспорта, могут пожаловаться сами жители.

Ранее сообщалось, что во Владимирской области число заразившихся коронавирусом за сутки выросло на 88.