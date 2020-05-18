Число зараженных COVID-19 в Ставропольском крае достигло отметки 1530 человек

В Ставропольском крае коронавирус нового типа за минувшие сутки подтвердили у 65 человек. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
Таким образом, с начала пандемии на Ставрополье коронавирусной инфекцией заразились 1 530 пациентов, в том числе 140 детей. Сейчас 28 жителей находятся в тяжелом состоянии, в средней степени тяжести - 98. Выздоровели за все время 514 человек, скончались 28.
Губернатор отметил: динамика распространения заболевания пока сохраняется.
«Чтобы замедлить ее, важно соблюдать требования безопасности: носить маску на улице и в общественных местах, ответственно относиться к социальному дистанцированию, соблюдению гигиены», - заключил он.
Ранее сообщалось: ученые из Гонконга при помощи хомяков доказали эффективность медицинских масок для защиты от COVID-19.