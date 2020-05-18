Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Число зараженных COVID-19 в Ставропольском крае достигло отметки 1530 человек

, 09:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Число зараженных COVID-19 в Ставропольском крае достигло отметки 1530 человек
Пробирка. Фото: pixabay.com

В Ставропольском крае коронавирус нового типа за минувшие сутки подтвердили у 65 человек. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

Таким образом,  с начала пандемии на Ставрополье коронавирусной инфекцией заразились 1 530 пациентов, в том числе 140 детей. Сейчас 28 жителей находятся в тяжелом состоянии, в средней степени тяжести - 98. Выздоровели за все время 514 человек, скончались 28.

Губернатор отметил: динамика распространения заболевания пока сохраняется.

«Чтобы замедлить ее, важно соблюдать требования безопасности: носить маску на улице и в общественных местах, ответственно относиться к социальному дистанцированию, соблюдению гигиены», - заключил он.

Ранее сообщалось: ученые из Гонконга при помощи хомяков доказали эффективность медицинских масок для защиты от COVID-19.

ЕЧ

Общество

В России создали «сверхточный тест» на коронавирус: результат за два часа

В России создали «сверхточный тест» на коронавирус: результат за два часа

Компания «ТестГен» Ульяновского наноцентра Ulnanotech получила регистрацию Росздравнадзора на запуск массового производства «сверхточного теста» на новую коронавирусную инфекцию. Кроме того, они готовы вывести свои разработки на международный рынок.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью