Число зараженных COVID-19 в Ставропольском крае достигло отметки 1530 человек

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18 мая 2020, 09:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Пробирка. Фото: pixabay.com

В Ставропольском крае коронавирус нового типа за минувшие сутки подтвердили у 65 человек. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

Таким образом, с начала пандемии на Ставрополье коронавирусной инфекцией заразились 1 530 пациентов, в том числе 140 детей. Сейчас 28 жителей находятся в тяжелом состоянии, в средней степени тяжести - 98. Выздоровели за все время 514 человек, скончались 28.

Губернатор отметил: динамика распространения заболевания пока сохраняется.

«Чтобы замедлить ее, важно соблюдать требования безопасности: носить маску на улице и в общественных местах, ответственно относиться к социальному дистанцированию, соблюдению гигиены», - заключил он.

Ранее сообщалось: ученые из Гонконга при помощи хомяков доказали эффективность медицинских масок для защиты от COVID-19.