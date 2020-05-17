Попова назвала условия открытия курортного сезона в России

Аргументы Недели → Общество 13+

17 мая 2020, 11:27 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Анна Попова, rospotrebnadzor.ru

Глава Роспотребнадзора и Главный санитарный врач РФ Анна Попова оценила возможность открытия курортного сезона в России в 2020 году. Своим мнением она поделилась в интервью телеканалу «Россия 1».

«Это пока из разряда больших, хороших, правильных, но надежд, пока мы должны посмотреть на ближайшие две недели», - высказала она.

Ранее Анна Попова заявила, что рост заболевших новой коронавирусной инфекцией удалось остановить.

Кроме того, бывший министр здравоохранения Вероника Скворцова считает, что Россия вышла на плато по заболеваемости COVID-19.

Общее количество заболевших COVID-19 составило 281 752 человека, из них 67 373 –выздоровели, 2631 – умер.