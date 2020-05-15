Скворцова сообщила, что Россия вышла на плато заболеваемости коронавирусом

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15 мая 2020, 17:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

COVID-19, pixabay.com

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова в пятницу, 15 мая, заявила, что нынешний этап заболеваемости коронавирусом нового типа на территории России можно считать плато.

Скворцова уточнила, что в настоящий момент нельзя сказать точно, сколько страна будет находиться на стабильном уровне по заболеваемости COVID-19. По ее словам, однако, есть позитивные моменты, на которые необходимо обратить внимание – снижается количество госпитализированных граждан, выявляется большое число бессимптомных случаев, тяжесть течения болезни не растет.

Глава ФМБА заметила, что дальнейшее снижение количества новых случаев заражения во много зависит от поведения граждан России.