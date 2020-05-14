Попова: в России остановлен рост заболеваемости COVID-19

Аргументы Недели → Здоровье 13+

14 мая 2020, 18:16 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Анна Попова, rospotrebnadzor.ru

Глава Роспотребнадзора и Главный санитарный врач России Анна Попова заявила, что рост заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 удалось остановить. Своим мнением она поделилась в интервью телеканалу Россия 1.

«Я бы здесь очень осторожно подошла к оценке. Я бы сказала, что мы остановили рост на сегодняшний день. 10 дней, уже 11 у нас нет дальнейшего прироста», - пояснила она.

Попова отметила, что наблюдается незначительный темп прироста.

Ранее президент Владимир Путин заявил об изменениях в ситуации с коронавирусом в России.

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