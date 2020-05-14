Перечислены улицы с рекордом вызовов по коронавирусу в Москве

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14 мая 2020, 17:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Telegram-канал Mash

фото: машина скорой помощи, Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в Москве выявили 4 712 случаев заражения коронавирусом нового типа, а общее количество составило 130 716 человек. Стало известно, на какие улицы чаще всего вызывали бригаду скорой помощи в связи с подозрением на новую инфекцию.

Отмечается, что лидерами по вызову «скорой» стали жители Профсоюзной улицы. Оттуда с 1 мая поступило 40 звонков. Напомним, что она объединяет несколько районов ЮЗАО - Черемушки, Коньково, Академический и Тёплый Стан.

36 раз «скорая» выезжала на Дубнинскую улицу в САО, а на расположенное поблизости Дмитровское шоссе – 34 раза. Там находятся Дмитровский район, Восточное и Западное Дегунино.

Кроме того, 34 вызова поступило и от жителей Варшавского шоссе – ЮАО. Там расположены Даниловский, Донской, Нагорный районы, а также Чертаново Северное, Центральное и Южное.

А вот 28 раз «скорую» вызывали на улицу Открытое шоссе на востоке Москвы - район Метрогородок.

Ранее эпидемиолог оценил снижение прироста случаев коронавируса в Москве.