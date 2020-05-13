Эпидемиолог оценил снижение прироста случаев коронавируса в Москве: увидим очень положительный результат

Аргументы Недели → Здоровье 13+

13 мая 2020, 12:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: Москва, pixels.com

Ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Гамалеи Минздрава профессор Николай Малышев прокомментировал снижение числа зараженных коронавирусом нового типа в Москве.

«Мы с вами добились того, что пика не была. Пика нет, то есть, массовой огромной заболеваемости, что медицина не справляется. У нас все справляется, у нас все идет хорошо, у нас пустые койки. Количество тяжелых тоже стабилизировалось … Важно, чтобы количество госпитализированных совпадало или было меньше количества выписанных», - пояснил он.

Малышев отметил, что наблюдается кривообразная заболеваемости. По его словам, нужно подождать еще некоторое время, ведь ранее уже казалось, что Москва вышла на плато. Эксперт добавил, что медицинское сообщество ожидает «положительного результата».

Напомним, что за последние сутки в России выявлено 10 028 новых случаев коронавируса в 83 регионах, из них в Москве - 4703, скончались 53 человека, выздоровели - 1864.