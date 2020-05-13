В России за сутки коронавирус выявили у более 10 тысяч человек

Аргументы Недели → Общество 13+

13 мая 2020, 10:58 [ «Аргументы Недели» ]

фото: медик, pixabay.com

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России выявлено более 10 тысяч зараженных коронавирусом нового типа. Об этом стало известно в среду, 13 мая.

«За последние сутки в России выявлено 10 028 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 44,5% не имели клинических проявлений болезни», - пояснили в ведомстве.

Наибольшее число зараженных зарегистрировано в Москве – 4703, Московской области – 962, Санкт-Петербурге- 435, Нижегородской области – 271 и Свердловской области – 135.

Общее число заболевших в России составило 242 271 чел., из них 48 003 (+4491) -выздоровели и 2 212 (+96) – умерли.