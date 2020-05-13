В Чечне от коронавируса умер девятый зараженный - местный врач

Аргументы Недели → Общество 13+

13 мая 2020, 10:42 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixels.com

Глава оперативного штаба по противодействию коронавирусу в Чеченской Республике Магомед Даудов сообщил о смерти работавшей с зараженными коронавирусной инфекцией враче. Об этом стало известно в среду, 13 мая.

«Девятый умерший – Мирзаева, 1985 года рождения. Она врач, спасая других, она заразилась сама и умерла», - пояснил он.

Даудов отметил, что медицинские работники, не жалея себя и не видясь со своими семьями, борются с пандемией с первого ее дня. По его словам, они не могут вернуться в свои дома, боясь заразить родных и близких. Руководитель оперштаба призвал местных жителей соблюдать режим самоизоляции, чтобы остановить распространение инфекции.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае около ста медиков заразились COVID-19.