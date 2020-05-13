В Приморье около 100 медиков заболели коронавирусом

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13 мая 2020, 09:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: градусник, pixabay.com

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил, что коронавирусом нового типа в регионе заразились около ста медицинских работников. Об этом стало известно в среду, 13 мая.

«У нас врачи сами заражаются инфекцией, на сегодня порядка 100 человек – врачей, которые переболели инфекцией, кто-то еще находится в процессе болезни», - высказал он в ходе заксобрания региона.

Кожемяко отметил, что где-то даже требуется перегруппировка врачебного персонала. Кроме того, он добавил, что сейчас активно наращивается коечный фонд, но «баланса между выздоровевшими и теми, кто заболевает», пока нет.

Напомним, что в Приморье зарегистрировано 1007 заболевших коронавирусом, из них умерли 12, выздоровели 268.

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