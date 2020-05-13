Доктор Мясников объяснил, как протекает COVID-19: «Они боятся»

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13 мая 2020, 09:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФБА "Экономика сегодня"

фото: пациент, pixabay.com

Российский врач и телеведущий Александр Мясников развеял миф о заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. По его словам, СМИ «запугали» россиян сюжетами о «трупах на улицах», «могилах в парках» и «кричащих врачах» в западных странах.

«Я хожу в палатах, смотрю. Они боятся. Они боятся умереть. И мы запугиваем вместо того, чтобы говорить: это ОРЗ, это легкая простуда. Посмотрите на статистику: вы покашляете, поболеете, и это пройдет», - высказал он в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

Кроме того, Мясников раскритиковал «ковид-диссидентов», отрицающих существование болезни. Он добавил, что понимание к ним придет только после заражения.

«Мы боимся "ковида", который на самом деле еще не показал себя. Но это еще не та болячка. Если мы изменили под нее мир, это не значит, что она того заслуживает», - пояснил он, отметив, что мир ждет более опасный вирус.

Мясников считает, что сейчас главное выйти из этой ситуации, а общую картину и особенности инфекции человечество увидит и поймет позже.

Ранее врачи и медсестры одной из подмосковных инфекционных больниц рассказали о своей работе в «грязной зоне» в период пандемии.