Попова перечислила доступные меры, которые сводят возможность передачи коронавируса к минимуму

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12 мая 2020, 17:55 [ «Аргументы Недели» ]

маска, Аргументы недели

Глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова назвала самые простые и доступные меры, которые сводят возможность передачи коронавирусной инфекции COVID-19 к минимуму.

По словам Поповой, чтобы не заразиться коронавирусом, необходимо в общественных местах, в магазинах, в общественном транспорте, соблюдать дистанцию в 1,5-2 метра и носить маску.

Напомним, масочный режим введен в большинстве российских регионов, в том числе в Москве. В столице с 12 мая необходимо в магазинах, в транспорте и на работе находиться в маске и перчатках.

Сегодня стало известно и заболевании Дмитрия Пескова. Пресс-секретарь президента РФ с выявленным COVID госпитализирован.