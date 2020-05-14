Путин заявил о меняющейся ситуации с коронавирусом в России

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14 мая 2020, 16:49 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в стране меняется. Своим мнением российский лидер поделился в ходе совещания по вопросам развития генетических технологий в четверг, 14 мая.

Путин отметил, что наступил первый этап возвращения к «нормальной жизни». По его словам, все прошлые недели велась работа по борьбе с вирусом, и она продолжится в дальнейшем. Российский лидер считает, что теперь можно вернуться к другим важным вопросам.

«Но сейчас на этом этапе восстановления нормального, привычного ритма жизни крайне важно обеспечить динамичное и эффективное решение стратегических задач, наших масштабных проектов с дальним горизонтом, быстро набрать здесь темп», - пояснил он.

Ранее инфекционист оценил ситуацию с коронавирусом в мире, в том числе в России.