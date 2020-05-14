Инфекционист оценил ситуацию с коронавирусом: «О возвращении к норме речи не идет»

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14 мая 2020, 16:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: BFM

фото: медик, pixels.com

Руководитель инфекционной клиники при Боннском университете Юрген Рокштро объяснил, как изменится жизнь людей после пандемии коронавируса. По его словам, все страны рано или поздно смогут «локализовать» вспышку инфекции.

«Судя по тому, как загибаются кривые заражения, все страны смогут постепенно локализовать вспышки вируса. После этого нам все еще придется идти на определенные жертвы: носить маски, отказаться от массовых мероприятий на тысячи человек», - высказал он.

Рокштро отметил, что «о возвращении к норме речи не идет». По его словам, исходя из новых требований властей и медиков, «обычной» жизнь станет не скоро.

«Мы можем надеяться, что вакцина от вируса появится уже в 2021 году», - добавил он.

Ранее эпидемиолог оценил снижение прироста случаев коронавируса в Москве.