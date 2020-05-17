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В России выявили более 9,7 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки

, 10:46 [ «Аргументы Недели» ]

В России выявили более 9,7 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки
фото: маска, pixels.com

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России выявлено 9709 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Об этом стало известно в воскресенье, 17 мая.

«Из них 42,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 94 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 4207 человек», - отметили в ведомстве.

Наибольше количество зараженных коронавирусом зафиксировано в Москве – 3855, Московской области – 907 и Санкт-Петербурге – 451.

Общее количество заболевших COVID-19 составило 281 752 человека, из них 67 373 –выздоровели, 2631 – умер.

БА

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