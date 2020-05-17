В ВОЗ прокомментировали споры о показателях смертности от COVID-19 в России

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17 мая 2020, 07:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

фото: лаборатория, pixabay.com

В представительстве Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отреагировали на статью о том, почему коронавирус «не убил больше русских». Известно, что сейчас название материала изменено.

В ВОЗ отметили, что дать окончательную оценку смертности от новой коронавирусной инфекции позволит только большое количество исследований по летальности в глобальном масштабе.

«… оценка показателей смертности является сложной задачей для многих заболеваний. Например, ВОЗ использует моделирование для глобальных отчетов по оценке количества дополнительных случаев смертей, которые могут быть отнесены к гриппу. Это связано с тем, что не каждый, кто умирает от гриппа, был протестирован на наличие вируса», - пояснили в ведомстве.