В ВОЗ прокомментировали споры о показателях смертности от COVID-19 в России

В представительстве Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отреагировали на статью о том, почему коронавирус «не убил больше русских». Известно, что сейчас название материала изменено.
В ВОЗ отметили, что дать окончательную оценку смертности от новой коронавирусной инфекции позволит только большое количество исследований по летальности в глобальном масштабе.
«… оценка показателей смертности является сложной задачей для многих заболеваний. Например, ВОЗ использует моделирование для глобальных отчетов по оценке количества дополнительных случаев смертей, которые могут быть отнесены к гриппу. Это связано с тем, что не каждый, кто умирает от гриппа, был протестирован на наличие вируса», - пояснили в ведомстве.