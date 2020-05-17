Bloomberg изменил название статьи об «убийстве русских коронавирусом» после критики Захаровой

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17 мая 2020, 07:49 [ «Аргументы Недели» ]

фото: панедемия коронавируса, pixabay.com

Агентство Bloomberg изменило название статьи: «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских». В материале автор пытался разобраться в показателях смертности в России.

Такое решение агентство приняло после комментария официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая заявила, что «дан старт дезинформационной кампании в отношении России в контексте пандемии». Кроме того, дипломат привела в пример слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что Россия и Китай стремятся «изменить миропорядок», используя пандемию. «Не уверена, что с «миропорядком», в котором агентство Bloomberg публикует статью с [такими] заголовком, всё в порядке», - отметила она.

Теперь статья получила название: «Эксперты задаются вопросом, почему коронавирус не убил больше русских». В объяснении агентства говорится, изменения сделаны, чтобы показать, что ее авторы «ставят под сомнение методологию статистики» количества смертей от коронавируса в России.

Захарова считает, что эксперты обиделись на первоначальное название статьи, а Bloomberg осознал, на сколько он «жуткий».

Ранее Главный внештатный патологоанатом Минздрава рассказал, как формируется статистика смертности из-за новой коронавирусной инфекции.