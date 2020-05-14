Bloomberg интересует, почему коронавирус «не убил больше русских»

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14 мая 2020, 21:54 [ «Аргументы Недели» ]

pixabay.com, коронавирус

Bloomberg разместило статью под названием «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских», в которой опубликованы рассуждения о причинах низкой смертности от COVID-19 в РФ.

Агентство сообщает, что Россия – единственная из десяти наиболее пострадавших стран с уровнем смертности ниже 1%. В Испании, Франции и Великобритании этот показатель составляет 12-14%, в США – 6%, в Германии – 4,4%. Во всем мире уровень смертности составляет 6,8%.

Как отмечает издание, в РФ проходит масштабное тестирование, тем самым регистрируется большое число новых случаев, из которых более 40% бессимптомные. Но при этом в Южной Корее, в которой развернута едва ли не самая всеобъемлющая система для отслеживания COVID-19, уровень смертности в 2,5 раза выше.

Уровень смертности в России низок, потому что в статистику попадают лишь случаи, при которых в качестве причины смерти указывают непосредственно коронавирус, считает автор статьи. При этом вице-премьер Голикова уверяет, что подтасовками Россия не занимается, отмечает издание.