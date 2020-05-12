Голикова предположила срок полного снятия ограничений по COVID, и когда Россия может вернуться к нормальной жизни

Татьяна Голикова, вице-премьер, руководитель российского оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекций, назвала срок возможности снятия всех введённых ограничений, и когда Россия может вернуться к нормальной привчной жизни.
По словам Голиковой, при соблюдении мер предосторожности по коронавирусу ограничения могут быть сняты летом.
Голикова подчеркнула, что коронавирусная инфекция COVID-19 является незнакомой, поэтому невозможно точно предсказать, как будет развиваться эпидситуация.
По её словам, если будут соблюдаться требования главных санитарных врачей, требования к своему общежитию, чтобы не заразить своих близких, не допустить какого-то неконтролируемого распространения инфекции, то, вероятно летом жизнь в нашей стране войдет в своё русло, можно будет чаще контактировать друг с другом.
Накануне Татьяна Голикова заявила, что 11 российских регионов готовы к первому и даже второму этапам снятия ограничений в связи с коронавирусом.
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