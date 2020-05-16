Патологоанатом объяснил, как ведется статистика умерших от коронавируса

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16 мая 2020, 09:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТРК "Звезда"

фото: пациент. pixabay.com

Главный внештатный патологоанатом министерства здравоохранения России Георгий Франк рассказал, как формируется статистика смертности из-за новой коронавирусной инфекции. Отмечается, что данная тема вызывает множество споров в последние дни.

Георгий Франк отметил, что основой для статистики являются свидетельства о смерти, которые предоставляют патологоанатомы и судмедэксперты

«Основная часть, конечно, от патологоанатомов, которые составляют заключение на основании вскрытия, потому что в большинстве регионов страны 100% или около того проводят исследование, которое называется аутопсия - посмертное вскрытие больных», - пояснил он.

По его словам, в медсвидетельстве есть две графы: окончательный диагноз, от которого умер больной, и вторая - заболевания, которые связаны со смертью пациента, но не являются ее причиной. Например, при сахарном диабете повреждается дотелий - востилающие клетки, а COVID-19 негативно влияет на организм, вызывая осложнения. Франк добавил, что в таком случае в первый пункт свидетельства будет записан коронавирус, а во второй - сахарный диабет. Он объяснил, что такая же ситуация может возникнуть при другом хроническом заболевании.

Ранее главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко оценил смертность от COVID-19 в России.